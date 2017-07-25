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387 тысяч квадратных метров жилья построено в Саратовской области за шесть месяцев 2017 года

Новости
387 тысяч квадратных метров жилья построено в Саратовской области за шесть месяцев 2017 года

По предварительным данным в Саратове области в первом полугодии 2017 года введено 387 тыс. кв. метров.

Эта цифра составила 100,3% к показателям 2016 года.

Организациями-застройщиками введено в эксплуатацию 19 многоквартирных жилых домов в Саратове, Балакове, Энгельсе, Марксе, Татишеве, Ртищеве общей площадью 154,8 тыс. кв. метров.

По словам министра строительства и ЖХК Саратовской области Дмитрия Тепина, в ближайшее время ожидается ввод многоквартирных домов, построенных по программе переселения.

Населением за счет собственных и заемных средств построено 232,2 тыс. кв. м жилья, - сообщает региональное министерство строительства и ЖКХ.