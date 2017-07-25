В огне погиб семилетний мальчик

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В минувшую субботу в 15 ч. 36 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в жилом 2-х квартирном доме на ул. Политехнической в Октябрьском районе. Площадь пожара составила 100 кв.м.В тот же день в 18 ч. 53 м. на пульт «01» г. Вольска поступил сигнал о пожаре в частном доме на ул. Уральской. Площадь пожара составила 94 кв.м. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.В 18 ч. 30 м. загорелся сарай на улице Белозерной в Заводском районе. В результате пожара погиб мальчик семи лет.Вчера ночью поступил сигнал о пожаре в магазине в селе Ягодная Поляна Татищевского района. Площадь пожара составила 280 кв.м.