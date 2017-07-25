25 июля 2017 10:11 ВТОРНИК
Новости
19:00 | 24 июля
В ряде районов области сохраняется высокая пожароопасность
17:50 | 24 июля
В Советском районе таксист помог разоблачить мошенников
16:40 | 24 июля
В Саратовской области пройдет международный слет Панфиловских школ
15:31 | 24 июля
Владимир Мальков стал вторым на «RUSSIAN OPEN 2017»
14:22 | 24 июля
В Балакове раскрыта кража золотых украшений
13:15 | 24 июля
Саратов отмечает День рожденья Чернышевского
12:08 | 24 июля
Энергетики приступили к реконструкции тепломагистрали на Железнодорожной
11:00 | 24 июля
387 тысяч квадратных метров жилья построено в Саратовской области за шесть месяцев 2017 года
10:09 | 24 июля
В огне погиб семилетний мальчик
18:00 | 21 июля
Элеваторы Саратовской области готовы к приемке зерна нового урожая
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В огне погиб семилетний мальчик

Новости
В огне погиб семилетний мальчик

За прошедшие выходные на территории Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали 11 пожаров.

В минувшую субботу в 15 ч. 36 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в жилом 2-х квартирном доме на ул. Политехнической в Октябрьском районе. Площадь пожара составила 100 кв.м.

В тот же день в 18 ч. 53 м. на пульт «01» г. Вольска поступил сигнал о пожаре в частном доме на ул. Уральской. Площадь пожара составила 94 кв.м. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.

В 18 ч. 30 м. загорелся сарай на улице Белозерной в Заводском районе. В результате пожара погиб мальчик семи лет.

Вчера ночью поступил сигнал о пожаре в магазине в селе Ягодная Поляна Татищевского района. Площадь пожара составила 280 кв.м.