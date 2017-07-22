Элеваторы Саратовской области готовы к приемке зерна нового урожая

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Элеваторы и хлебоприемные предприятия области завершили подготовку материально-технической базы и готовы принимать зерно нового урожая.Первые партии зерна нового урожая уже поступили на элеваторы и хлебоприемные предприятия области левобережной зоны. ООО «Элеватор «Озинки» принял первую тысячу тонн зерна нового урожая сельскохозяйственных производителей Ершовского, Краснокутского, Озинского районов. Активно ведут приемку зерна ООО «Элеватор «Красный Кут», ООО «Питерский хлеб», на которое поступает зерно сельхозпроизводителей Питерского, Новоузенского районов.ООО «Дергачевский элеватор» оказывает услуги по приемке и хранению зерна сельскохозяйственным предприятиям Ершовского района, а также размещает зерно собственного производства.Для сельскохозяйственных производителей на большинстве элеваторов и хлебоприемных предприятиях применяется гибкая политика в уровне тарифов на услуги: приемка зерна и первый месяц хранения предоставляются бесплатно.Предприятия - хранители выстраивают работу таким образом, чтобы получить максимальный экономический эффект для всех участников зернового рынка: на взаимовыгодных условиях заключаются контракты с сельхозпроизводителями на закупку зерна без оплаты за хранение. Работа предприятий организована в две смены.Зерновые трейдеры приступают к закупке зерна у сельхозтоваропроизводителей. Первые объемы пшеницы нового урожая отгружены потребителям Московской области, г. Санкт-Петербург.На зерновом рынке области работают зерновые компании: СПСК «Союз» Краснокутского района, ООО «Би-Ай-Гранум», ООО «Юфенал», ООО «АСТ», АО ТД «Волжский», ООО «Астарта», ЗАО «Виталмар Агро», представительство ООО «Бунге» в г.Саратове и другие.Закупочные цены на новый урожай находятся еще в стадии формирования. На сегодняшний день зерновыми трейдерами озвучиваются цены на пшеницу 3 класса 8000-9200 рублей за 1 тонну, пшеницу 4 класса -7500-8300 рублей за 1 тонну, пшеницы 5 класса -6000-6800 рублей за 1 тонну, ячменя -6700 рублей за 1 тонну.Сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.