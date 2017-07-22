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На пожаре в Калининские погиб пожилой мужчина

Новости
На пожаре в Калининские погиб пожилой мужчина

Следственный отдел по городу Балашов начал доследственную проверку по факту обнаружения тела 60-летнего жителя Калининского района после тушения пожара.

20 июля 2017 года в дневное время в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании, произошедшем в частном домовладении, расположенном в одном из сел Калининского района. Местные жители предприняли попытку потушить пожар, а также им удалось переместить пожилого хозяина дома из задымленного жилища на улицу, однако он уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями территориального подразделения СК назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.