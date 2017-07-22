Состоялась презентация выставки "Счастье рисовать Хвалынск!"
С 6 по 18 июля 2017 года Фондом развития детского и юношеского творчества при поддержке Поволжского отделения Российской академии художеств был проведен Третий международный детско-юношеский пленэр имени П.А.Маскаева в городе Хвалынске. Художественный руководитель пленэра - член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник России А.А.Щербаков.
Завершением «Хвалынских пленэров-2017» стала презентация отчетной выставки «Счастье рисовать Хвалынск», в экспозицию которой вошло более 200 работ юных художников и художников-педагогов из разных регионов России.
Участников и организаторов «Хвалынских пленэров-2017» с успешным завершением творческой смены и открытием выставки поздравили заместитель председателя Поволжского отделения Российской академии художеств С.А.Кузнецова, директор Дома-музея К.С.Петрова-Водкина В.И.Бородина, художественные руководители пленэра А.А.Щербаков и Н.Л.Щербакова, президент Фонда развития детского и юношеского творчества Е.Н.Чечеткина, управляющий парк-отелем «Хвалынский» В.Г.Багаев.
Третий международный детско-юношеский пленэр имени П.А.Маскаева - это открытое мероприятие, в программу которого вошло проведение собственно пленэра, мастер-классов и открытых лекций художников-педагогов, а также культурно-просветительское направление с посещением Картинной галереи имени К.С.Петрова-Водкина (филиал Радищевского музея в Хвалынске), Национального парка «Хвалынский», музейного центра «Дом со львом» в селе Поповка. Основную программу пленэра дополнил комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий с включением утренней зарядки, экологических прогулок по территории парка, терренкуров по лесу и гористой местности под руководством опытного инструктора. В заключение каждой творческой смены (6-12 июля, 12-18 июля) были организованы выставки лучших работ участников пленэра.