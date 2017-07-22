22 июля 2017 05:34 СУББОТА
Новости
18:00 | 21 июля
Элеваторы Саратовской области готовы к приемке зерна нового урожая
16:44 | 21 июля
Саратовцев приглашают к участию в проекте "Живая история"
15:48 | 21 июля
На пожаре в Калининские погиб пожилой мужчина
14:57 | 21 июля
Состоялась презентация выставки "Счастье рисовать Хвалынск!"
14:00 | 21 июля
Саратовские студенты побывали в Марбурге на слете юных пожарных
13:08 | 21 июля
В Саратове продолжается отлов бездомных собак
12:10 | 21 июля
За сутки в огне погиб один человек, один пострадал
11:03 | 21 июля
В областном центре стартовала акция "Помоги собраться в школу"
10:00 | 21 июля
В Саратове у супругов изъята крупная партия синтетических наркотиков
22:28 | 20 июля
Школа – первый дом
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Состоялась презентация выставки "Счастье рисовать Хвалынск!"

Новости / Культура
Состоялась презентация выставки "Счастье рисовать Хвалынск!"

С 6 по 18 июля 2017 года Фондом развития детского и юношеского творчества при поддержке Поволжского отделения Российской академии художеств был проведен Третий международный детско-юношеский пленэр имени П.А.Маскаева в городе Хвалынске. Художественный руководитель пленэра - член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник России А.А.Щербаков.

Завершением «Хвалынских пленэров-2017» стала презентация отчетной выставки «Счастье рисовать Хвалынск», в экспозицию которой вошло более 200 работ юных художников и художников-педагогов из разных регионов России.

Участников и организаторов «Хвалынских пленэров-2017» с успешным завершением творческой смены и открытием выставки поздравили заместитель председателя Поволжского отделения Российской академии художеств С.А.Кузнецова, директор Дома-музея К.С.Петрова-Водкина В.И.Бородина, художественные руководители пленэра А.А.Щербаков и Н.Л.Щербакова, президент Фонда развития детского и юношеского творчества Е.Н.Чечеткина, управляющий парк-отелем «Хвалынский» В.Г.Багаев.

Третий международный детско-юношеский пленэр имени П.А.Маскаева - это открытое мероприятие, в программу которого вошло проведение собственно пленэра, мастер-классов и открытых лекций художников-педагогов, а также культурно-просветительское направление с посещением Картинной галереи имени К.С.Петрова-Водкина (филиал Радищевского музея в Хвалынске), Национального парка «Хвалынский», музейного центра «Дом со львом» в селе Поповка. Основную программу пленэра дополнил комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий с включением утренней зарядки, экологических прогулок по территории парка, терренкуров по лесу и гористой местности под руководством опытного инструктора. В заключение каждой творческой смены (6-12 июля, 12-18 июля) были организованы выставки лучших работ участников пленэра.