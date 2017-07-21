Саратовские студенты побывали в Марбурге на слете юных пожарных

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В городе Марбург в Германии прошел 23 Международный слет юных пожарных Саратовской области и Земли Гессен.В нем приняли участие пятнадцать ребят из Саратовской области.Участники саратовской делегации посетили парламент столицы Земли Гессен – города Висбаден; национальный парк в районе Вальдек-Франкенберг, входящий в наследие ЮНЕСКО; учебный центр в городе Франкфурт-на-Майне, где детям продемонстрировали работу пожарного корабля; пожарную часть в г. Линбург-Вайльбург и культурно-исторический музей под открытым небом Гессен-Парк.Во время слета ребята принимали участие в пожарной эстафете, изучали пожарную технику, а главное они работали в одной команде с детьми из Германии, что способствовало сплочению и укреплению дружбы друг с другом. По итогам слета все участники получили дипломы, памятные медали и нагрудные знаки.В следующем году планируется организовать слет в Саратове, в лагере «Березка».