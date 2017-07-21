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В Саратове продолжается отлов бездомных собак

Новости


Вопрос отлова бродячих животных находится под контролем администрации муниципального образования «Город Саратов».

Отлов безнадзорных животных осуществляется сотрудниками МБУ «Дорстрой» на основании заявок от граждан, организаций, структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов». Заявку на отлов можно оставить на сайте www.dorstroy64.ru или по телефону 38-01-34, по телефону 8-937-225-18-98.

МБУ «Дорстрой» на постоянной основе занимается отловом безнадзорных животных на территории Саратова. Собаки направляются в пункт временного содержания, где сотрудниками ОГУ «Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных» проводится вакцинация от бешенства и стерилизация. Если в течение 12 дней животные не востребованы владельцами и не переданы заинтересованным лицам, они отпускаются в природную среду.

По состоянию на 21 июля 2017 года, с начала года отловлено 1775 собак (в том числе за прошедшую неделю – 16).