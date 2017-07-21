За сутки в огне погиб один человек, один пострадал
Всего на территории области было ликвидировано шесть пожаров.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера около 5 часов вечера поступил сигнал о пожаре в частном доме в с. Новые Выселки Калининского района. В огне погиб мужчина 1956 года рождения. На тушение выезжали 2 единицы техники, 4 человека личного состава.
Около 11 часов утра в Вольске горел жилой двухквартирный дом на ул. Полбина. В результате происшествия пострадала женщина 1974 года рождения.
Площадь пожара составила 9 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.
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