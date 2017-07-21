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В областном центре стартовала акция "Помоги собраться в школу"

Новости
В областном центре стартовала акция "Помоги собраться в школу"


Принять участие в ней могут все желающие.

По информации пресс-службы городской администрации, благотворительное мероприятие проводится в городе вот уже пять лет подряд при участии городской и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В этом году к ней присоединятся депутаты городской думы, региональное отделение Союза женщин России и другие общественные организации.

К 1 сентября с помощью благотворителей первоклассникам подарят школьные ранцы, пеналы и канцелярские товары, а в случае необходимости - одежду и обувь.

Администрация Саратова приглашает принять участие в акции всех горожан. Нуждающимся детям необходимо практически все: канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, наборы для детского творчества, школьная форма, обувь, портфели и так далее.

Фото http://www.tomsk.ru