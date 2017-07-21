В Саратове у супругов изъята крупная партия синтетических наркотиков
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.
По информации регионального управления МВД, в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УНК была задержана жительница областного центра, у которой при личном досмотре было изъято около полутора килограммов наркотической смести синтетического происхождения. В дальнейшем в гараже, принадлежащем супругу задержанной, оперативники обнаружили аналогичное вещество в количестве более полутора килограммов.
Как было установлено полицейскими, наркотические вещества предназначались для осуществления крупных закладок в нескольких регионах Российской Федерации.