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Овощеводы Саратовской области приступили к уборке ранних овощных культур и картофеля

Новости / АПК
Овощеводы Саратовской области приступили к уборке ранних овощных культур и картофеля


Уже произведено 5 тысяч 801 тонна овощной продукции, 1 тыс. 170 тонн картофеля.

По информации регионального минсельхоза, тепличными хозяйствами области собрано 22,2 тысячи тонн овощей закрытого грунта. Это на 2 тысячи тонн больше производства витаминной продукции в прошлом году на эту дату.

Из данного объема – огурцов собрано 18 тыс. тонн, томатов – 4 тыс. 052 тонны (в прошлом году урожай на эту дату составлял 2 тыс. 559 тонн), прочих культур - более 169 тонн.

Наибольшие объемы производства овощей в зимних теплицах в Саратовском районе – 14,8 тыс. тонн; в Балаковском районе – 5,2 тыс. тонн; Татищевском районе - 2 тыс. 154 тонны.

Фото http://cs622228.vk.me