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Александр Стрелюхин избран главой Энгельсского района

Новости
Александр Стрелюхин избран главой Энгельсского района



Сегодня в Энгельсе на заседании Собрания депутатов Энгельсского района рассматривался вопрос об избрании главы района.

Конкурсная комиссия вынесла на рассмотрение представительного органа две кандидатуры - Александра Стрелюхина и Вячеслава Хорева.

В заседании Собрания приняли участие 24 депутата из 25. Открытым голосованием единогласно народные избранники проголосовали за кандидатуру Александра Стрелюхина.

По информации министерства по делам территориальных образований области, на территории нашего региона глава района избирается представительным органом по результатам конкурса и возглавляет районную администрацию.

Фото http://lizagubernii.ru