На регион надвигается гроза
По данным Саратовского гидрометцентра, на территории области прогнозируются во второй половине дня 20 июля, а также ночью и днем 21 июля грозы, при грозах шквалистое усиление северо-западного ветра, порывы 12-17 м/с, местами в Левобережье 20 м/с.
В Саратове ночью 21 июля местами ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы до 15 м/с.
МЧС рекомендует: если во время непогоды вы оказались на улице, необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении, держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций, запрещается находиться вблизи ЛЭП. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
В случае необходимости нужно обращаться в Главное управление МЧС России по Саратовской области по телефону доверия 8 (452) 62-99-99, по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.
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