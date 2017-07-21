Абоненты по ул. Зарубина будут получать горячую воду по временной схеме
На участке ул. Зарубина между Рахова и Чапаева) продолжаются работы по техническому перевооружению тепломагистрали от Саратовской ТЭЦ-5.
По информации пресс-службы "Т Плюс", помимо основных работ в интересах горожан ведется монтаж трубопровода для временной схемы подачи горячей воды.
В настоящее время уже смонтировано 140 метров временного трубопровода, в ближайшее время он будет врезан в систему теплоснабжения. Таким образом будет обеспечена техническая возможность возобновления горячего водоснабжения абонентов, попавших в зону ограничения. После завершения работ по техническому перевооружению теплотрассы, временный трубопровод будет демонтирован, а потребителей вернут на постоянную схему теплоснабжения.
В настоящее время подрядная организация, ведущая работы на ул. Зарубина, приступила ко второму участку: идет вскрытие дорожного полотна, вывозится грунт, уже демонтировано порядка 50 лотков канала теплотрассы и 200 метров изношенных коммуникаций.
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