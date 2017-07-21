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Представители Саратовской области заняли второе место в лагере «Гвардеец–2»

Новости
Представители Саратовской области заняли второе место в лагере «Гвардеец–2»


Со 2 по 19 июля на базе Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева проходила II смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2» .

Наш регион представляла команда, в состав которой вошли 20 учащихся из Саратовской кадетской школы-интерната № 1 имени Б.Н. Ерёмина; Саратовской кадетской школы-интерната № 2 имени В.В. Талалихина; средней школы № 43 Заводского района г. Саратова; средней школы c. Белогорное Вольского района; лицея р.п. Степное Советского района; средней школы № 3 им. В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый под руководством офицеров - воспитателей кадетских школ-интернатов города Саратова Алибека Мынжасова и Юрия Труханова.

Во время смены ребята приняли участие в насыщенной спортивной программе, активной военной подготовке и интересных культурно-познавательных мероприятиях.

Команда Саратовской области заняла II место в общекомандном зачете.

Фото Pgduma.ru