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Жителя Петровска подозревают в убийстве приятеля

Новости / ЧП



Возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 4 июля вечером подозреваемый распивал спиртные напитки по месту проживания в частном домовладении на улице Пугачева города Петровска совместно с 43-летним приятелем. В какой-то момент гость лег спать на кровать хозяина жилища, что возмутило последнего. В ходе возникшего конфликта подозреваемый стащил приятеля с кровати и нанес ему более двадцати ударов ногами, отвертками, топором в грудь и живот.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте, после чего злоумышленник переместил его тело в сарай, а спустя два дня, закопал на территории частного домовладения.

В связи с тем, что сотрудниками правоохранительных органов стало устанавливаться место нахождения потерпевшего, 19 июля подозреваемый сообщил о совершенном им преступлении, дал признательные показания, а также указал на место захоронения тела.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото http://kubantv.ru