Плановый ремонт дорог продолжается в Саратове

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В рамках программы работы ведутся в круглосуточном режиме. Общая площадь запланированного ремонта составляет 753,5 тыс. кв. м.На текущий момент уже завершены работы на 44 участках автомобильных дорог, площадью 509,6 тыс. кв. м. Продолжаются работы на 16 участках, чья общая площадь составляет 179,3 тыс. кв. м.18 июля 2017 г., на пр. Строителей (от ул. Шехурдина до ул. Песочной – малые дороги) осуществлялся монтаж бордюра и работы по подготовке. На 1-й Тульском пр. (от ул. Азовская до ул. Тульская) организовано фрезерование. На ул. Прудная (от ул. Тульская до д.9А) осуществлялась разборка основания.В ночное время, с 18 на 19 июля 2017 г., проводилась асфальтировка на ул. Б. Садовая (от ул. Слонова до ул. Новоузенская). Также работы по асфальтированию дорожного полотна начались на ул. Кутякова (от ул. Чапаева до ул. Рахова).Фрезеруется дорожное полотно на ул. Беговая (от ул. Политехническая до ул. Б. Садовая), а затем ул. Рабочая (от ул. Рахова до ул. Пугачева, от ул. Астраханская до ул. Вокзальная).