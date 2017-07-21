21 июля 2017 04:13 ПЯТНИЦА
Новости
22:28 | 20 июля
Школа – первый дом
19:00 | 20 июля
Овощеводы Саратовской области приступили к уборке ранних овощных культур и картофеля
17:53 | 20 июля
Александр Стрелюхин избран главой Энгельсского района
16:42 | 20 июля
В "Липках" пройдет литературный марафон, посвященный экологическим проблемам
15:34 | 20 июля
На регион надвигается гроза
14:25 | 20 июля
Абоненты по ул. Зарубина будут получать горячую воду по временной схеме
13:12 | 20 июля
Представители Саратовской области заняли второе место в лагере «Гвардеец–2»
12:05 | 20 июля
Жителя Петровска подозревают в убийстве приятеля
10:57 | 20 июля
Плановый ремонт дорог продолжается в Саратове
10:00 | 20 июля
При поддержке Германа Лиллевяли вышла книга о жизни Уоррена Баффетта
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

При поддержке Германа Лиллевяли вышла книга о жизни Уоррена Баффетта

Новости
При поддержке Германа Лиллевяли вышла книга о жизни Уоррена Баффетта

В издательстве «Альпина Паблишер» в России опубликована книга Джереми Миллера «Правила инвестирования Уоррена Баффетта». Это стало возможным при поддержке Германа Лиллевяли, президента международной группы компаний GL Financial Group.

Успешный финансист, Герман Лиллевяли, высоко ценит идеи выдающегося предпринимателя и инвестора Уоррена Баффетта, ставшего, благодаря глубокому уму, фундаментальным знаниям и упорному труду гуру мирового финансового рынка и одним из богатейших людей Земли. Как подчеркивает Герман Лиллевяли, GL Financial Group постоянно поддерживает проекты в сфере образования и науки, это – социальная миссия организации и вклад в приумножение и сохранение интеллектуального наследия человечества.

Книга «Правила инвестирования Уоррена Баффетта» будет интересна и полезна любому предпринимателю, уверен Герман Лиллевяли, благодаря которому в России появилась возможность познакомиться с жизнью и деятельностью финансиста, создавшего полвека назад свою философию инвестирования, актуальную и сегодня.

Источник: https://regnum.ru/news/2283046.html