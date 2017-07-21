При поддержке Германа Лиллевяли вышла книга о жизни Уоррена Баффетта
В издательстве «Альпина Паблишер» в России опубликована книга Джереми Миллера «Правила инвестирования Уоррена Баффетта». Это стало возможным при поддержке Германа Лиллевяли, президента международной группы компаний GL Financial Group.
Успешный финансист, Герман Лиллевяли, высоко ценит идеи выдающегося предпринимателя и инвестора Уоррена Баффетта, ставшего, благодаря глубокому уму, фундаментальным знаниям и упорному труду гуру мирового финансового рынка и одним из богатейших людей Земли. Как подчеркивает Герман Лиллевяли, GL Financial Group постоянно поддерживает проекты в сфере образования и науки, это – социальная миссия организации и вклад в приумножение и сохранение интеллектуального наследия человечества.
Книга «Правила инвестирования Уоррена Баффетта» будет интересна и полезна любому предпринимателю, уверен Герман Лиллевяли, благодаря которому в России появилась возможность познакомиться с жизнью и деятельностью финансиста, создавшего полвека назад свою философию инвестирования, актуальную и сегодня.
Источник: https://regnum.ru/news/2283046.html