Юные спортсмены провели товарищеский турнир
В Саратове на футбольном поле лицея «Солярис» состоялся товарищеский матч воспитанников секций региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Лига спорта».
Ребята провели товарищеский матч, отыграв два тайма по 25 минут. Воодушевившись поддержкой болельщиков, футболисты показали азартную, но по-настоящему честную игру. В итоге со счетом 5:0 победила команда в зеленых манишках. Участников соревнований наградили «золотыми» и «серебряными» медалями. Грамотами поощрили лучших игроков: нападающего, защитника и вратаря.
Футбольный матч на поле лицея «Солярис» состоялся в рамках летней оздоровительной кампании, организованной администрацией Саратова. Сейчас в городе функционирует 148 оздоровительных площадок, где опытные тренеры-инструкторы бесплатно проводят для детей занятия по футболу, волейболу и оздоровительной гимнастике. На протяжении всего лета юные саратовцы могут готовиться к спортивным секциям, занятия в которых начнутся с 1 сентября.