20 июля 2017 11:11 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:00 | 19 июля
Юные спортсмены провели товарищеский турнир
17:37 | 19 июля
В Балаковском районе в Волге утонул мужчина
16:22 | 19 июля
Более 200 тысяч животных привито от бешенства
15:15 | 19 июля
Саратовские учащиеся победили в конкурсе "Молодые дарования России"
14:00 | 19 июля
Бывшего сотрудника Саратовводоканала оштрафовали за коммерческий подкуп
13:09 | 19 июля
Опытные стоматологи решат проблему щелкания челюсти
12:59 | 19 июля
Фестиваль мороженого от «Белой Долины» собрал свыше 25 000 гостей
10:57 | 19 июля
За минувшие сутки в области произошло восемь пожаров
10:00 | 19 июля
1 августа будет произведен перерасчет работающим пенсионерам
17:55 | 18 июля
В поселке Дачный снижены параметры водоснабжения
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Балаковском районе в Волге утонул мужчина

Новости / ЧП
В Балаковском районе в Волге утонул мужчина


Проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в реке Волга вблизи одного из сел Балаковского района тела неизвестного мужчины, на вид которому, предположительно, 50-60 лет.

По данному факту следственным отделом по городу Балаково организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности погибшего, а также всех
обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото http://region4.by