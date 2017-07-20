В Балаковском районе в Волге утонул мужчина
Проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в реке Волга вблизи одного из сел Балаковского района тела неизвестного мужчины, на вид которому, предположительно, 50-60 лет.
По данному факту следственным отделом по городу Балаково организовано проведение доследственной проверки.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности погибшего, а также всех
обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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