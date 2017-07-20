Более 200 тысяч животных привито от бешенства

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По информации управления ветеринарии правительства области, за 6 месяцев текущего года специалистами зафиксировано 19 очагов заболевания. Такое же количество неблагополучных пунктов, с учетом выявленных в прошлом году, оздоровлено от инфекции.Профилактика заболевания ветеринарной службой проводится планово и системно. Ключевым элементом этой работы является вакцинация восприимчивого к вирусу поголовья. Так, за 6 месяцев текущего года в населенных пунктах и животноводческих хозяйствах области ветеринарные врачи привили 229,2 тысячи животных.В настоящее время специалисты отмечают снижение уровня заболеваемости животных бешенством в нашем регионе в 1,6 раза в сравнении с 2016 годом, и в 5,3 раза – с 2015 годом. Для сравнения, за I полугодие 2015 года было выявлено 102 очага инфекции. С начала 2017 года – 19 больных животных.В текущем году территории 26 муниципальных районов области остаются благополучными по данному заболеванию. Здесь не регистрировалось ни одного случая бешенства среди животных.Фото http://szao-info.com