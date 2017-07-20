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Более 200 тысяч животных привито от бешенства

Новости
Более 200 тысяч животных привито от бешенства


Эпизоотическая ситуация по заболеванию животных бешенством остается на контроле областной государственной ветеринарной службы.

По информации управления ветеринарии правительства области, за 6 месяцев текущего года специалистами зафиксировано 19 очагов заболевания. Такое же количество неблагополучных пунктов, с учетом выявленных в прошлом году, оздоровлено от инфекции.

Профилактика заболевания ветеринарной службой проводится планово и системно. Ключевым элементом этой работы является вакцинация восприимчивого к вирусу поголовья. Так, за 6 месяцев текущего года в населенных пунктах и животноводческих хозяйствах области ветеринарные врачи привили 229,2 тысячи животных.

В настоящее время специалисты отмечают снижение уровня заболеваемости животных бешенством в нашем регионе в 1,6 раза в сравнении с 2016 годом, и в 5,3 раза – с 2015 годом. Для сравнения, за I полугодие 2015 года было выявлено 102 очага инфекции. С начала 2017 года – 19 больных животных.

В текущем году территории 26 муниципальных районов области остаются благополучными по данному заболеванию. Здесь не регистрировалось ни одного случая бешенства среди животных.

Фото http://szao-info.com