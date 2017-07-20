Саратовские учащиеся победили в конкурсе "Молодые дарования России"
Учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Саратова вошли в число победителей ежегодного Всероссийского конкурса «Молодые дарования России», - сообщает пресс-служба городской администрации.
Вторая премию в номинации «народные и национальные инструменты» присуждена учащемуся детской музыкальной школы № 19 Артуру (класс преподавателя Виталия Ганеева).
Третью премию в номинации «фортепиано, орган» получила ученица Центральной детской музыкальной школы Елизавета Иванова (класс заслуженного работника культуры РФ Лилии Менжерес).