Бывшего сотрудника Саратовводоканала оштрафовали за коммерческий подкуп

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Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 204 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп, то есть на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий, которые входят в служебные полномочия лица и которым оно в силу должностного положения может способствовать).Следствием и судом установлено, в начале марта 2017 года начальник центрального района водоснабжения цеха водоснабжения МУП «Саратовводоканал» предпринял попытку получить от директора одного из кафе, расположенного на территории Волжского района Саратова, денежные средства в сумме 20 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за восстановление водоснабжения в кафе в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка. Противоправные действия злоумышленника пресечены сотрудниками службы безопасности МУП «Саратовводоканал», ввиду чего деньги он не получил.В ходе следствия он дал признательные показания, раскаялся в содеянном.Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей.