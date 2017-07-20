Бывшего сотрудника Саратовводоканала оштрафовали за коммерческий подкуп
Собранные следственным отделом по Волжскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику центрального района водоснабжения цеха водоснабжения МУП «Саратовводоканал».
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 204 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп, то есть на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий, которые входят в служебные полномочия лица и которым оно в силу должностного положения может способствовать).
Следствием и судом установлено, в начале марта 2017 года начальник центрального района водоснабжения цеха водоснабжения МУП «Саратовводоканал» предпринял попытку получить от директора одного из кафе, расположенного на территории Волжского района Саратова, денежные средства в сумме 20 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за восстановление водоснабжения в кафе в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка. Противоправные действия злоумышленника пресечены сотрудниками службы безопасности МУП «Саратовводоканал», ввиду чего деньги он не получил.
В ходе следствия он дал признательные показания, раскаялся в содеянном.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей.