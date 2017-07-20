Опытные стоматологи решат проблему щелкания челюсти

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Врачи отмечают, что чем раньше пациент обратиться к стоматологам, тем легче, быстрее и без больших финансовых затрат будет достигнут результат. Причины возникновения щелчков могут быть разные: травмы, неудачное протезирование, проблемы с суставами, искривление позвоночника, расшатывание челюсти, длительное отсутствие зубов и др. Щелчки челюсти и даже хруст появляются при зевках, пережевывании пищи, разговоре и широкой улыбке, иногда при этом появляется боль, которая может распространяться по всему телу.Специалисты клиники «32 Дент» сначала проводят расширенную диагностику окклюзии на аппарате Миотроникс (США). Затем уже предпринимаются меры по восстановлению правильного расположения челюстей относительно друг друга и сбалансированной нагрузки на мышцы, суставы и костную ткань.