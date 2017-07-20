Фестиваль мороженого от «Белой Долины» собрал свыше 25 000 гостей

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Гостей встречала дружелюбная гигантская панда и знаменитый персонаж сказки "Алиса в стране чудес"- Шляпник.Для юных талантов распахнула свои двери творческая мастерская мороженого "ШедеврАйс". С помощью красивых наборов для творчества ребятам удалось создать настоящие мини-шедевры - фоторамки из палочек для мороженого, эксклюзивную бандану, закладки для книг в форме эскимо, волшебные летающие рожки мороженого и несколько видов мороженого в технике оригами. Все свои поделки маленькие мастера уносили домой "для мам и пап", а в качестве приза получали вкусные подарки.- Мы с семьей очень довольны, -рассказывает мама шестилетней Полины. – Все организованно просто замечательно, так весело нам еще никогда не было! Участвовали в конкурсах всей семьей, выиграли много фишек, которые обменяли на бесплатный аквагрим, йогурт, два молочных коктейля и 5 мороженых! А в конце еще дискотека и бумажное шоу, Полина зажигала!Более 130 участников необычного конкурса костюмов «ЙО-style» от «Белой Долины» показали свои креативные наряды. Вообразите, плиссированная юбка "в пол" из этикеток от знаменитых йогуртов «Белая Долина»?! Каждый наряд был неповторим.В целом программа развлечений оказалась на редкость насыщенной и вкусной. Одновременно на территории Горпарка можно было посетить самые разные мероприятия - большую детскую дискотеку «Йо-диско», бумажное шоу с воздушными фьёрками, бармен-шоу от ресторана «Zlata Praha», шоу мыльных пузырей, концерт группы "Dance Park", спортивные игры и состязания и интерактив талантов "Удиви меня». Активно работала фотозона с аниматорами и экспресс-печатью фотомагнитов, так что каждый желающий (а таких оказалось немало!) мог пополнить свою «магнитную коллекцию» на холодильнике.А самые большие ценители мороженого стали участниками игры «Купи мороженое торговой марки «Белая Долина» и выиграй купон». Накануне фестиваля нужно было купить любое мороженое «Белой Долины», непременно на территории Горпарка, а взамен получить специальные купоны. Обладатели таких купонов и стали участниками финальной игры, которая прошла в завершении фестиваля. Главный приз -планшет «АSUS Transformer Pad TF103CG» достался в итоге счастливому саратовцу по имени Александр. Все остальные участники без подарков также не остались – им были вручены интересные призы от партнеров мероприятия.