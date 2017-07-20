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Фестиваль мороженого от «Белой Долины» собрал свыше 25 000 гостей

Новости
Фестиваль мороженого от «Белой Долины» собрал свыше 25 000 гостей

Грандиозный Фестиваль Мороженого, организованный Группой компаний "Белая Долина", обещает войти в историю Городского парка Саратова как самый масштабный и массовый фестиваль мороженого. Его участниками стали более 25 000 жителей и гостей города.

Гостей встречала дружелюбная гигантская панда и знаменитый персонаж сказки "Алиса в стране чудес"- Шляпник.

Для юных талантов распахнула свои двери творческая мастерская мороженого "ШедеврАйс". С помощью красивых наборов для творчества ребятам удалось создать настоящие мини-шедевры - фоторамки из палочек для мороженого, эксклюзивную бандану, закладки для книг в форме эскимо, волшебные летающие рожки мороженого и несколько видов мороженого в технике оригами. Все свои поделки маленькие мастера уносили домой "для мам и пап", а в качестве приза получали вкусные подарки.

- Мы с семьей очень довольны, -рассказывает мама шестилетней Полины. – Все организованно просто замечательно, так весело нам еще никогда не было! Участвовали в конкурсах всей семьей, выиграли много фишек, которые обменяли на бесплатный аквагрим, йогурт, два молочных коктейля и 5 мороженых! А в конце еще дискотека и бумажное шоу, Полина зажигала!

Более 130 участников необычного конкурса костюмов «ЙО-style» от «Белой Долины» показали свои креативные наряды. Вообразите, плиссированная юбка "в пол" из этикеток от знаменитых йогуртов «Белая Долина»?! Каждый наряд был неповторим.

В целом программа развлечений оказалась на редкость насыщенной и вкусной. Одновременно на территории Горпарка можно было посетить самые разные мероприятия - большую детскую дискотеку «Йо-диско», бумажное шоу с воздушными фьёрками, бармен-шоу от ресторана «Zlata Praha», шоу мыльных пузырей, концерт группы "Dance Park", спортивные игры и состязания и интерактив талантов "Удиви меня». Активно работала фотозона с аниматорами и экспресс-печатью фотомагнитов, так что каждый желающий (а таких оказалось немало!) мог пополнить свою «магнитную коллекцию» на холодильнике.

А самые большие ценители мороженого стали участниками игры «Купи мороженое торговой марки «Белая Долина» и выиграй купон». Накануне фестиваля нужно было купить любое мороженое «Белой Долины», непременно на территории Горпарка, а взамен получить специальные купоны. Обладатели таких купонов и стали участниками финальной игры, которая прошла в завершении фестиваля. Главный приз -планшет «АSUS Transformer Pad TF103CG» достался в итоге счастливому саратовцу по имени Александр. Все остальные участники без подарков также не остались – им были вручены интересные призы от партнеров мероприятия.

Фестиваль мороженого от «Белой Долины» собрал свыше 25 000 гостей
Фестиваль мороженого от «Белой Долины» собрал свыше 25 000 гостей
Фестиваль мороженого от «Белой Долины» собрал свыше 25 000 гостей
Фестиваль мороженого от «Белой Долины» собрал свыше 25 000 гостей
Фестиваль мороженого от «Белой Долины» собрал свыше 25 000 гостей
Фестиваль мороженого от «Белой Долины» собрал свыше 25 000 гостей
Фестиваль мороженого от «Белой Долины» собрал свыше 25 000 гостей
Фестиваль мороженого от «Белой Долины» собрал свыше 25 000 гостей