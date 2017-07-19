За минувшие сутки в области произошло восемь пожаров
За прошедшие сутки в Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали восемь пожаров.
Вчера горел частный дом в селе Морцы Федоровского района. Площадь пожара составила восемь квадратных метров.
Утром того же дня в Саратове поступил сигнал о возгорании в кухне частного деревянного дома на 1-ом Детском проезде в Октябрьском районе. Площадь пожара составила 10 "квадратов". На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.
Вечером горел частный дом в селе Узморье Энгельсского района. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. На тушение выезжали 3 единицы техники, 7 человек личного состава.
Сегодня в поселке Красный Кут на открытой площадке загорелся автомобиль «Фольксваген Пассат». Площадь пожара составила три квадратных метра.
На пожарах никто не пострадал.