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1 августа будет произведен перерасчет работающим пенсионерам

Новости
1 августа будет произведен перерасчет работающим пенсионерам

Согласно действующему законодательству ежегодно 1 августа работающим пенсионерам производится перерасчет размера страховой пенсии.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, перерасчет пенсии работающим пенсионерам носит сугубо индивидуальный характер и зависит от величины заработной платы гражданина. Размер пенсий работающих пенсионеров будет пересчитан, исходя из количества «заработанных» баллов за 2016 год.

Законодательством установлено максимальное количество баллов, которое может «заработать» за год продолжающий трудиться пенсионер - 3 балла.

Перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам носит беззаявительный характер. Увеличение размера страховой пенсии производится в автоматическом режиме на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета с 01.08.2017 года.

Уточнить количество заработанных баллов пенсионер может, воспользовавшись электронным сервисом «Личный кабинет гражданина» на сайте www.pfrf.ru или с помощью бесплатного мобильного приложения ПФР, доступного для платформ iOS и Android.

НАША СПРАВКА:
На сегодняшний день в Саратовской области проживает более 760 тысяч пенсионеров, 19% из них продолжают трудовую деятельность. Количество работающих граждан преклонного возраста в регионе за 6 месяцев текущего года сократилось на 4,5 тыс. человек.