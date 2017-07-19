В Пугачеве прошел Третий фестиваль патриотической песни «Огненная застава»
Организатором мероприятия выступила региональная общественная организация ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» при поддержке комитета общественных связей и национальной политики.
Мероприятие прошло в Городском парке города Пугачев. Оно собрало более полусотни участников и несколько сот гостей из Саратовской, Пензенской, Оренбургской областей и других регионов России.
Фестиваль «Огненная застава» традиционно проводится Саратовской и посвящен героическому подвигу пограничников, совершенному в июле 1993 года на 12-й погранзаставе в Таджикистане.
Фестиваль стартовал в шесть часов вечера и завершился около полуночи, создав в очередной раз неповторимую атмосферу дружбы и товарищества среди участников фестиваля.