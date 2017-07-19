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В Саратове обновился автобусный парк

Новости
В Саратове обновился автобусный парк

50 современных безопасных и качественных машин уже работают на маршрутах города.

30 из них получил «Автокомбинат-2». Это автобусы марки «Газель Next». Не так давно эта модель получила Единое европейское одобрение типа транспортного средства, которое позволяет продавать автомобили даже в странах Европейского союза. 14 новых «газелей» теперь курсируют про маршруту №46 «Площадь Ленина – пос. Поливановка». Комфорт и удобство в пути уже оценили местные жители. Так, жительница города Ирина Попова рассказала, что теперь на работу и обратно ездит с удовольствием: «Все новое всегда радует, а тут чисто, красиво и сиденья удобные».

Еще 20 единиц получило саратовское предприятие пассажирских перевозок «Межгородтранс». Среди них особо выделяются 5 новых автобусов первого класса большой вместимости марки «Нефаз», предназначенных для поездок по городу. Эти транспортные средства в точности соответствуют требованиям госпрограммы «Доступная среда». Они низкопольные, оснащены оборудованием для крепления инвалидной коляски, а также откидным трапом для ее заезда, хорошо приспособлены для обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также будут работать на экологическом топливе. Особенно приятно, что такой транспорт появился в Саратове в Год экологии. Это серьезный шаг к решению экологических проблем.

Обновление автобусного парка порадовало не только пассажиров, но и водителей. «Намного приятнее работать на новых машинах, а главное - удобнее. Газовый двигатель экономичнее, экологичнее по сравнению с соляркой, коробка-автомат стоит, зеркала электронные, все регулируется легко и просто, управляю сам», - отметил водитель с десятилетним стажем Василий Дюев.

Новые автобусы работают на городских и междугородних маршрутах №№ 2Д, 30, 41, 37, 46, 55А, 61, 63, 81, 83, 110, 603.

Обновление автопарка общественного транспорта продолжится. Этот процесс займет 3-4 года. В ближайших планах - приобретение 20 троллейбусов, - сообщает пресс-служба областного правительства.