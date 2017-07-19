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Фестиваль творчества «Хвалынские этюды Кузьмы Петрова-Водкина» пройдет в августе

Новости / Культура


С 20 по 27 августа в Саратовской области во второй раз состоится фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина», - сообщает пресс-служба областного министерства культуры.

В настоящее время продолжается капитальный ремонт картинной галереи художественно-мемориального музея К.С.Петрова-Водкина в Хвалынске. Полным ходом идут подготовительные работы в местах проведения фестивальных мероприятий: Саратове, Вольске, Хвалынске.

Арт-проект будет состоять из двух этапов – творческой недели для художников и основной программы для зрителей.

С 20 по 25 августа в Хвалынске соберутся более 30 художников и фотохудожников из различных городов России и Саратовской области и будут работать над созданием картин на пленэре. Площадками для творчества станут Хвалынский природный заповедник, Набережная реки Волги в городах Хвалынске и Вольске и озеро Эльтон Волгоградской области. В пленэрах также примут участие и юные художники из районов области.

Основная программа фестиваля состоится 25 - 27 августа. Первый день пройдет в Саратове и Хвалынске.

В региональном центре в залах Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова состоится круглый стол художников на тему «Пейзаж. Пространство эксперимента» и выставка пленэрных работ фотохудожников с озера Эльтон. Далее в Хвалынске состоится открытие фестиваля.

26 августа фестиваль переместится в город Вольск на набережную Волги и будет совмещен с проведением в районе Праздника урожая.

В заключительный день работы фестиваля участники посетят вольерное хозяйство Хвалынска и музей «Лето» в туристическом комплексе «Солнечная поляна» национального парка «Хвалынский» Вечером состоится торжественная церемония закрытия на центральной площади г.Хвалынска. Это будет яркая концертная программа с участием приглашенных артистов из Москвы и праздничным фейерверком.

Как и в прошлом году, министерство культуры и областной оргкомитет организует показ выставки лучших пленэрных работ в выставочных залах и музеях области с сентября 2017 года по апрель 2018 года.