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Студенты из Греции побывали в Саратове
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Студенты из Греции побывали в Саратове

Новости


Как сообщает пресс-служба Саратовской мэрии, в администрации города состоялась встреча представителей мэрии со студентами из Греции. Иностранок приветствовал и.о. заместителя главы администрации Саратова по общественным и межнациональным отношениями Михаил Данилов.

"Гречанки прибыли в Саратов в рамках партнерских отношений с Саратовским государственным университетом им. Н.Г. Чернышевского. В греческом городе Салоники работает школа «Русское слово», и вот уже третий раз ее учащиеся прибывают в Саратов на занятия летней школы русского языка при саратовском университете.

Гостьям рассказали об истории здания, в котором располагается мэрия, а также продемонстрировали видеоролик о Саратове, отражающий комплексное развитие всех сфер жизни города. После этого студенты получили возможность задать вопросы и поделиться впечатлениями от визита.

Как выяснилось, девушкам больше всего запомнился музей боевой и трудовой славы и парк военной техники на Соколовой горе. Похвалили Саратов и за чистоту на улицах, красивую набережную, а также вкусное мороженое.

Как известно, Саратов связывают побратимские отношения со многими городами Китая, Европы, Соединенных Штатов Америки. Студенты из Греции пожелали, чтобы в дальнейшем и Салоники стали бы побратимом Саратова. И.о. замглавы администрации Саратова Михаил Данилов поддержал это предложение, отметив важность укрепления взаимотношений с греческим городом: «Культура России и Греции близка друг другу исторически. Мы чувствуем связь между нами и хотим дружить».

В завершение встречи ее участники обменялись памятными сувенирами. Греческим студентам «Русской школы» вручили диски с фильмом о Саратове и других волжских городах «Жемчужина Волги».