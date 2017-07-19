В Саратов на форум съезжаются пекари и кондитер
20 июля в Саратовской области состоится II Приволжский форум-выставка по хлебопечению.
Мероприятие организовано Российской гильдией пекарей и кондитеров при поддержке Государственной Думы РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Правительства Саратовской области.
На выставке будет представлена продукция мировых производителей хлебопекарных смесей, оборудования, а также свои изделия продемонстрируют саратовские предприятия.
Деловая программа форума включает в себя много важных вопросов: конкурентоспособность отечественной продукции, инновационное развитие хлебопекарной промышленности, продажи, кадры; а также будет большое количество встреч, делового общения, договоренностей и сделок, - сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.