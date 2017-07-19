В музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского открывается выставка "Что делать?" - театральный роман"

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24 июля в 12.00 состоится мероприятие «Тот, кого помнят – тот жив…» - возложение цветовк Мемориалу Н. Г. Чернышевского на Воскресенском кладбище.25 июля в 14.00 в музее планируется открытие выставки «"Что делать?" - театральный роман».Выставка - совместный проект музея и театров Саратова - ТЮЗа им. Ю.П. Киселева и драмтеатра им. И.А.Слонова, а также Санкт-Петербургского - БДТ им.Г.А. Товстоногова. Гости познакомятся с литературной экспозицией музея, узнают, как формировалась личность Н.Г.Чернышевского, как был написан роман «Что делать?», какие неоднозначные отклики он вызвал. Зал музея на время выставки станет сценой с театральными декорациями, с иллюзией присутствия на спектакле по роману «Что делать?». На выставке представлены уникальные экспонаты из фондов музея-усадьбы и театров: мебель эпохи XIX века, костюмы, фотографии, документы, афиши, театральные костюмы, женские аксессуары. На выставку предоставили личные сценические вещи актеры-участники спектаклей по роману «Что делать?».