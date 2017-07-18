Завтра в Левобережье пожароопасно, в правобережных районах возможны гроза и град

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В связи с этим спастельная служба области выступила со следующим обращением:"Убедительная просьба жителей области быть предельно осторожными с огнем! Запрещается разводить костры на территории населенных пунктов, в лесах. Исключить неконтролируемый пал травы и мусора, а также курение на территории и вблизи сельхозугодий.Ночью и днем 18 июля местами по Саратовской области ожидается гроза, в отдельных районах Правобережья ливни, возможен град. При грозе шквалистое усиление северного ветра, порывы 18-23 м/с. В г. Саратове ожидается ливневый дождь, гроза, порывы ветра 15-18 м/с.Если во время непогоды вы оказались на улице:- необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении;- держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций;- запрещается находиться вблизи ЛЭП.- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.Следите за сообщениями МЧС России! В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Саратовской области по телефону доверия 8 (452) 62-99-99, по телефону спасения – 01, с мобильного – 101".