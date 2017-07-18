18 июля 2017 12:28 ВТОРНИК
Новости
10:57 | 18 июля
В музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского открывается выставка "Что делать?" - театральный роман"
10:00 | 18 июля
В Саратове готовится к проведению областной педсовет
19:00 | 17 июля
Саратовская музыкальная школа №3 победила в общероссийском конкурсе "50 лучших детских школ искусств" в 2017 году
18:03 | 17 июля
Завтра в Левобережье пожароопасно, в правобережных районах возможны гроза и град
17:14 | 17 июля
Саратовские деятели культуры Светлана Кузнецова и Татьяна Найдина отмечены благодарностью президента России
16:27 | 17 июля
Саратовская продукция была представлена на международной промышленной выставке «Иннопром-2017»
15:39 | 17 июля
Завершается ремонт автодороги "Саратов-Усть-Курдюм"
14:50 | 17 июля
В Заводском районе задержан серийный грабитель
13:41 | 17 июля
Илья Захаров впервые стал чемпионом мира по прыжкам в воду
12:30 | 17 июля
Саратовцам помогут бросить курить
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Завтра в Левобережье пожароопасно, в правобережных районах возможны гроза и град

Новости
Завтра в Левобережье пожароопасно, в правобережных районах возможны гроза и град

ГУ МЧС со ссылкой на саратовский гидрометцентр сообщает, что завтра, 18 июля, местами в Левобережье Саратовской области сохранится 5 класс пожароопасности.

В связи с этим спастельная служба области выступила со следующим обращением:

"Убедительная просьба жителей области быть предельно осторожными с огнем! Запрещается разводить костры на территории населенных пунктов, в лесах. Исключить неконтролируемый пал травы и мусора, а также курение на территории и вблизи сельхозугодий.

Ночью и днем 18 июля местами по Саратовской области ожидается гроза, в отдельных районах Правобережья ливни, возможен град. При грозе шквалистое усиление северного ветра, порывы 18-23 м/с. В г. Саратове ожидается ливневый дождь, гроза, порывы ветра 15-18 м/с.

Если во время непогоды вы оказались на улице:

- необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении;

- держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций;

- запрещается находиться вблизи ЛЭП.

- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Следите за сообщениями МЧС России! В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Саратовской области по телефону доверия 8 (452) 62-99-99, по телефону спасения – 01, с мобильного – 101".