Саратовская музыкальная школа №3 победила в общероссийском конкурсе "50 лучших детских школ искусств" в 2017 году
На основании приказа Института развития образования в сфере культуры и искусства (ИРОСКИ) от 16 июня 2017 года № 10 (Москва), Детская музыкальная школа № 3 Саратова стала победителем Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» в 2017 году.
Преподаватель Детской школы искусств № 11 - Сергей Лопатов (музыкальное искусство) стал лауреатом Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» в 2017 году.
Учащаяся ДШИ № 11 Виктория Кондратьева (музыкальное искусство (домра) – победитель творческого смотра учащихся Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» в 2017 году.