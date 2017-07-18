Саратовские деятели культуры Светлана Кузнецова и Татьяна Найдина отмечены благодарностью президента России
Президент России Владимир Путин отметил заслуги саратовцев в развитии отечественной культуры и искусства, а также их многолетнюю плодотворную деятельность в этой сфере.
Указ главы государства о поощрении граждан России сегодня, 17 июля, опубликован на портале правовой информации.
Благодарность президента объявлена заместителю директора по развитию Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» Татьяне Найдиной. Также благодарности удостоена заместитель председателя по творческой и образовательной деятельности Поволжского отделения ФГБУ «Российская академия художеств» Светлана Кузнецова.