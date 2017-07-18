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Завершается ремонт автодороги "Саратов-Усть-Курдюм"

Новости


На участке авторассы «Саратов – Усть-Курдюм» протяженностью 2,6 км в Саратовском районе Саратовской области ремонт практически полностью завершен.

По контракту генподрядная организация ООО «Автогрейд» должна была закончить работы 31 августа, но готова сделать это раньше намеченного срока. На сегодняшний день фрезерование асфальтобетонного покрытия выполнено на 100%, устройство выравнивающего слоя – на 99%, устройство верхнего слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона – на 99%, укрепление обочин асфальтобетонным гранулятом – на 100%.

Дорога находится на въезде в город, и, поскольку именно в этом направлении появляются новые городские микрорайоны, - «Иволгино», «Изумрудный» - нагрузка на нее возрастает ежемесячно. Популярен этот маршрут и у дачников. Поэтому, когда дорога вошла в проект «Безопасные и качественные дороги», и на ней начался ремонт, автолюбители и жители новых микрорайонов восприняли это с большим воодушевлением. Ход работ на объекте находится на постоянном контроле властей.

Теперь участок от Гусельской эстакады до транспортной развязки «Саратов-Усть-Курдюм» подготовлен к сдаче и активно эксплуатируется автолюбителями и профессиональными перевозчиками.

Сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного строительства.