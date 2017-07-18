В Заводском районе задержан серийный грабитель
Устанавливаются дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, 15 июля в дневное время на улице Азина злоумышленник, вооруженный молотком, совершил нападение на женщину 1965 года рождения. Причинив потерпевшей телесные повреждения, подозреваемый открыто похитил у нее сотовый телефон и деньги в сумме 8300 рублей.
По горячим следам оперативниками уголовного розыска злоумышленник был задержан. В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.
Всех, кто пострадал от действий задержанного, незамедлительно просят связаться с ближайшим отделом полиции или позвонить по телефонам: 747-102, 747-167, 747-015.