В Ленинском районе горело холодильное оборудование в магазине
Причины ЧП устанавливаются.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Саратовской области, 15 июля в 23 ч. 22 м. на пульт «01» г. Саратова поступило сообщение о пожаре в магазине «Куриный дворик» на ул. Международной. Горело холодильное оборудование на площади 15 кв.м.
Предположительно, причиной пожара стало несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
На тушение выезжали 3 единицы техники, 9 человек личного состава.
Фото http://primrep.ru