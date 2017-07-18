Илья Захаров впервые стал чемпионом мира по прыжкам в воду
В эти дни в Будапеште (Венгрия) проходит 17-й Чемпионат Мира по водным видам спорта.
В составе сборной команды страны на соревнованиях выступает спортсмен областного центра спортивной подготовки – ШВСМ, олимпийский чемпион Летних Олимпийских Игр в Лондоне, участник Летних Олимпийских Игр в Рио, заслуженный мастер спорта России Илья Захаров.
Наш земляк завоевал золотую медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в дуете со спортсменом из Ставрополья Евгением Кузнецовым.