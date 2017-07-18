Проанонсирован концерт-открытие 26-го Международного органного фестиваля
Открытие нового сезона состоится 27 сентября.
По информации организаторов, в этот день в 14.00 в Большом зале Саратовской консерватории для воспитанников детских домов и интернатов Саратовской области состоится XXXXIII благотворительный концерт «Грани Истории» проекта школы искусств № 8 «Орган – в подарок детям».
Творческую компанию члену Лондонской Королевской академии музыки, профессором Университета Восточной Каролины и Университета штата Индиана Колину Эндрюсу составят народный артист СССР, профессор Саратовской консерватории Леонид Сметанников, саратовский композитор и джазовый импровизатор Владимир Мишле, студенты Саратовского областного колледжа искусств, сводный хор Гимназии № 1 и учащиеся Детских школ искусств. Впервые участниками саратовского проекта станут юные музыканты из Пензы – учащиеся и ансамбли джазовой музыкальной школы № 15 имени Виктора Чеха.
В этот же день состоится открытие 26-го Международного органного фестиваля «Органисты шести континентов». Впервые на фестивале выступит выдающийся английский органист Колин Эндрюс. Половину пьес классической программы концерта он исполнит в ансамбле с джазовым трио в составе лауреатов международных конкурсов Данилы Левина (саксофон), Анатолия Никитина (тромбон),Сергея Ноздрина (кларнет). В концерте прозвучит музыка Баха, Генделя, Чайковского, Мендельсона, Андрисена, Гаде, Гершвина, Кореа, Пьяццоллы, Джоплина в оригинале и джазовой обработке.
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