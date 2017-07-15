Область готова к отопительному сезону на 45 с половиной процентов
Как сообщает министерство строительства и ЖКХ Саратовской области, к отопительному сезону в регионе технически подготовлено 5893 жилых домов и 1774 объекта социальной сферы. Это составляет 40,8 и 37,7% соответственно.
Кроме этого к работе в осенне-зимний период технически подготовлены 1223 теплоисточника (37,9%), 1578 км тепловых (65,3%) и 5372,8 км водопроводных (58,4%) сетей.
Процент готовности области к осенне-зимнему периоду на сегодняшний день составляет 45,4%.