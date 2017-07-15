Энергетики прокладывают новую трубу на улицах Бахметьевская и Рахова

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Саратовский филиал «Т Плюс» в рамках реализации программы «Re:конструкция 2017» по ул. Бахметьевская, между ул. Рахова и Чапаева, ведет работы по замене участка тепломагистрали. В ходе работ будет заменено более 500 м трубопровода диаметром 720 мм, железобетонные конструкции канала, а также реконструированы тепловые камеры. В работе специалисты будут использовать трубы в ППУ изоляции. Также трубопроводы будут снабжены системой оперативно-диспетчерского контроля, которая впоследствии поможет точно и оперативно выявлять места технологических нарушений в работе теплосети. Работы ведет подрядная ООО «ЭнергоРезерв Автоматизация».На сегодняшний день подрядная организация произвела замену 115 м по каналу. На этих выходных будут выполнены работы по замене 20 м под перекрестком ул. Бахметьевская и Рахова. На время работ будет временно остановлено движение троллейбусов № 3 и 16.Движение транспорта планируется восстановить к понедельнику 17 июля.