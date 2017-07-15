Балаковский бизнес-инкубатор начинает обучение по федеральным программам

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Разработанные и сертифицированные федеральной Корпорацией МСП тренинги и семинары будут полезны как уже действующим предпринимателям, нацеленным на развитие, расширение или перепрофилирование собственного бизнеса, так и начинающим.Программа «Азбука предпринимателя» рассчитана на потенциальных и начинающих предпринимателей и ориентирована на людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В программе подробно описаны шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Итогом изучения и освоения программы станет готовый бизнес-план нового предприятия.Программа «Школа предпринимательства» предназначена для людей, которые уже реализуют свой бизнес. Участники познакомятся с инструментами, которые помогут предпринимателям проанализировать, выявить сложности в используемых ими методах ведения бизнеса и помочь оптимизировать их деятельность. Результатом прохождения обучения по программе «Школа предпринимательства» является полный анализ действующего предприятия и планирование последующих действий предпринимателя по развитию системы управления бизнесом.Получить консультацию по всем интересующим вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности или прохождением обучения можно по телефону: 8 (8453) 62-11-64, а также по адресу: г. Балаково, ул. Минская, 63А.