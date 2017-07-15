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1759 собак отловлено для вакцинации от бешенства и стерилизации

Новости


МБУ «Дорстрой» на постоянной основе занимается отловом безнадзорных животных на территории Саратова.

Собаки направляются в пункт временного содержания, где сотрудниками ОГУ «Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных» проводится вакцинация от бешенства и стерилизация. Если в течение 12 дней животные не востребованы владельцами и не переданы заинтересованным лицам, они отпускаются в природную среду.

По состоянию на 14 июля 2017 года, с начала года отловлено 1759 собаки (в том числе за прошедшую неделю – 57).

Отлов безнадзорных животных осуществляется сотрудниками МБУ «Дорстрой» на основании заявок от граждан, организаций, структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов». Заявку на отлов можно оставить на сайте www.dorstroy64.ru или по телефону 38-01-34, по телефону 8-937-225-18-98.