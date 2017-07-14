Более 49 тысяч ребят отдыхают в оздоровительных лагерях региона
В Саратовской области продолжается летняя оздоровительная кампания. С начала лета на отдых и оздоровление в лагеря области направлено свыше 49 тысяч детей.
Как отмечают организаторы, летний отдых может быть не только интересным, но и познавательным. Так, в 11 лагерях области организованы профильные смены с общим охватом 1600 человек для юных лингвистов, экологов, творческих детей, воспитанников музыкальных школ, спортсменов, одаренных, военно-патриотических, молодых активистов, православных детей и мусульман Поволжья.
Профильные смены проходят в детских оздоровительных лагерях: «Дубки», «Дружба», «Звездный», «Молодежный», «Маяк», «Солнечный», расположенные на территории г.Саратова, «Буревестник» Энгельсского района, «Огонек» и «Ровесник» Марксовского района, «Колос» Балашовского района.
С 13 по 17 июля 2017 года на базе детского оздоровительного лагеря «Молодежный» (филиал «Звездный») проводится инженерная смена «#Киберлето». Организаторы – региональное отделение Российского движения школьников (РДШ) и ЦМИТ «Сигнал».
Во время смены дети получают базовые знания и навыки для создания собственных инженерно-технических проектов, погружаются в интереснейший мир инженерии, получают технические знания по проектированию, а также учатся собирать и программировать роботов.