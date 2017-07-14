В Татищево в огне погибла женщина
В ночь с 13 на 14 июля в квартире частного дома в рабочем поселке Ртищево было обнаружено тело 46-летней местной жительницы.
По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Саратова организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, накануне погибшая распивала с хозяином жилища спиртные напитки. Во время пожара мужчину удалось спасти, он госпитализирован в районную больницу. Предположительно, возгорание могло произойти вследствие неосторожного обращения с огнем при курении.
В настоящее время проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.
Следователями территориального подразделения СК назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.