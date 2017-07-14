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Саратовцы сами выберут фильмы для просмотра в Ночь Кино

Новости / Культура
Саратовцы сами выберут фильмы для просмотра в Ночь Кино

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в нашей стране второй год подряд. По всей России будут демонстрироваться популярные российские фильмы.

В этом году время проведения акции - ночь с 27 на 28 августа.

В Саратовской области ее организаторами выступят региональное министерство культуры, методический киновидеоцентр, а также муниципальные учреждения культуры.

Фонд кино совместно с Министерством культуры РФ объявляет интернет-голосование за картины, которые покажут в рамках «Ночи кино».

Саратовцы, как и другие любители кино нашей страны, могут проголосовать за любое количество лент из списка, представленного по ссылке tass.ru/kultura/4406747.

Для показа во время «Ночи кино» будут выбраны три лидера голосования, которое продлится до 25 июля.