Саратовцы сами выберут фильмы для просмотра в Ночь Кино
Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в нашей стране второй год подряд. По всей России будут демонстрироваться популярные российские фильмы.
В этом году время проведения акции - ночь с 27 на 28 августа.
В Саратовской области ее организаторами выступят региональное министерство культуры, методический киновидеоцентр, а также муниципальные учреждения культуры.
Фонд кино совместно с Министерством культуры РФ объявляет интернет-голосование за картины, которые покажут в рамках «Ночи кино».
Саратовцы, как и другие любители кино нашей страны, могут проголосовать за любое количество лент из списка, представленного по ссылке tass.ru/kultura/4406747.
Для показа во время «Ночи кино» будут выбраны три лидера голосования, которое продлится до 25 июля.