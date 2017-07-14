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На четырех улицах Саратова до вечера будут наблюдаться перебои с водой

Новости / Новости ЖКХ
На четырех улицах Саратова до вечера будут наблюдаться перебои с водой

МУПП "Саратовводоканал" продолжает проводить ремонтные работы на городском водопроводе.

В связи с этим сегодня с 04.55 снижены параметры подачи холодной воды абонентам улиц Хользунова (от ул. 2-я Садовая до ул. Миурина), Мичурина (от ул. Рахова до ул. Пугачева), Рабочая (от ул. Рахова до ул. Астараханская), Мирный переулок.

Восстановить штатный режим подачи холодной воды потребителям планируется сегодня к 19.00.

Фото http://www.niceimage.ru