На четырех улицах Саратова до вечера будут наблюдаться перебои с водой
МУПП "Саратовводоканал" продолжает проводить ремонтные работы на городском водопроводе.
В связи с этим сегодня с 04.55 снижены параметры подачи холодной воды абонентам улиц Хользунова (от ул. 2-я Садовая до ул. Миурина), Мичурина (от ул. Рахова до ул. Пугачева), Рабочая (от ул. Рахова до ул. Астараханская), Мирный переулок.
Восстановить штатный режим подачи холодной воды потребителям планируется сегодня к 19.00.
Фото http://www.niceimage.ru