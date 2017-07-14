Жительница Саратова пыталась дать взятку полицейскому
Вынесен приговор 63-летней Татьяне Розовой, обвинявшейся в покушении на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 19 апреля 2017 года Розова предприняла попытку дать взятку начальнику отделения дознания территориального отдела полиции в сумме 30 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за возврат ее автомобиля, изъятого в рамках доследственной проверки полицейскими. Начальник отделения дознания принять деньги отказался, а действия Розовой были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
В ходе следствия женщина дала признательные показания. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей.
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